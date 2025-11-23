Над Архангельской областью впервые сбили беспилотники ВСУ

В небе над Архангельской областью сегодня утром сбили два украинских беспилотника, что произошло впервые за время проведения СВО на Украине. Об этом пишет Минобороны.

«С 9:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов: два из них – над территорией Архангельской области», — докладывает МО РФ.

За это же время по три дрона были уничтожены над Белгородской областью и Московским регионом. При этом за последние сутки российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив 142 воздушные цели.