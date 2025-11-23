Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 11:00

ПВО за четыре часа сбила 10 украинских дронов, два – на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

С 09:00 до 13:00 23 ноября средства противовоздушной обороны РФ сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, три дрона были уничтожены над Белгородской областью, три — над Московским регионом, включая два, которые летели непосредственно на Москву. Ещё по два БПЛА сбили над Архангельской и Калужской областями.

Российский боец рассказал, как дрон ВСУ привёл украинских военных на позиции ВС РФ
Российский боец рассказал, как дрон ВСУ привёл украинских военных на позиции ВС РФ

21 ноября атаке украинского БПЛА подверглось село Новая Таволжанка Белгородской области. В результате удара по легковому автомобилю погибли супруги. Их четырёхлетний сын получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Ребёнка в состоянии средней тяжести доставили в Шебекинскую ЦРБ, а затем перевели в детскую областную клиническую больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
  • Белгородская область
  • Архангельская область
  • Калужская область
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar