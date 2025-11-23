ПВО за четыре часа сбила 10 украинских дронов, два – на подлёте к Москве

С 09:00 до 13:00 23 ноября средства противовоздушной обороны РФ сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, три дрона были уничтожены над Белгородской областью, три — над Московским регионом, включая два, которые летели непосредственно на Москву. Ещё по два БПЛА сбили над Архангельской и Калужской областями.

21 ноября атаке украинского БПЛА подверглось село Новая Таволжанка Белгородской области. В результате удара по легковому автомобилю погибли супруги. Их четырёхлетний сын получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Ребёнка в состоянии средней тяжести доставили в Шебекинскую ЦРБ, а затем перевели в детскую областную клиническую больницу.