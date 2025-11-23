Российские войска в зоне спецоперации с успехом используют истребители Су-30СМ2, чтобы громить системы противовоздушной обороны Patriot производства США, находящиеся в распоряжении украинских военных. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«Это делает Су-30СМ2 первым в мире многоцелевым истребителем, который уничтожил западную систему ПВО большой дальности», — говорится в публикации.

Самолёты несут на себе специально установленные ракеты Х-31П, отмечает автор. Снаряды отличаются высокой скоростью и малой массой, что даёт возможность разместить на истребителях до шести таких ракет. Издание утверждает, что дальность полёта снарядов относительно невысока, однако российские пилоты умудряются подбираться к вражеским целям на низких высотах, чтобы обеспечить точность попадания. По мнению Military Watch Magazine, российские Су-30СМ2 имеют все шансы разрушить окончательно украинскую систему ПВО.

Ранее Объединённая авиастроительная корпорация впервые показала истребитель Су-57 в ударной конфигурации с открытым отсеком вооружения, где видны две новейшие противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ. Эта демонстрация российской новинки вызвала неприятное удивление на Западе. Издание Military Watch Magazine признало, что аналогичные возможности у истребителей пятого поколения других стран отсутствуют.