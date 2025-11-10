Российский истребитель Су-57 с ракетой Х-58УШКЭ вызвал зависть на Западе

Объединённая авиастроительная корпорация впервые показала истребитель Су-57 в ударной конфигурации с открытым отсеком вооружения, где видны две новейшие противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ. Эта демонстрация российской новинки вызвала неприятное удивление на Западе. Издание Military Watch Magazine (MWM) признало, что аналогичные возможности у истребителей пятого поколения других стран отсутствуют.

Западные специалисты вынуждены констатировать, что ни американский F-22, ни F-35 до сих пор не обладают аналогами российских ракет, размещаемых во внутренних отсеках.

Также зависть Запада вызвало и то, что самолёт проходит более интенсивные боевые испытания, чем любой другой истребитель своего поколения, так как его применяют в ходе СВО. Это означает, что модель максимально протестирована в реальных условиях и создана с учётом нюансов, которые в другой ситуации учесть было бы сложнее.

«Первый полноценный полк самолёта был сформирован в 2024 году, и он проходит более интенсивные боевые испытания, чем любой другой самолёт своего поколения. Операции на украинском фронте включали в себя воздушные бои, подавление противовоздушной обороны, миссии по нанесению точечных ударов и операции в сильно защищенном воздушном пространстве противника», — отметило издание.

Для интеграции в вооружение истребителя Су-57 ракета Х-58УШКЭ претерпела специальные доработки, в числе которых появление складных стабилизаторов, позволивших размещать её во внутрифюзеляжных отсеках. Боевая дальность модернизированного управляемого снаряда достигает 250 километров, что идеально согласуется со значительной продолжительностью полёта носителя, а разгон до 3,6 Маха относит её к категории наиболее скоростных образцов вооружения данного класса в мире.

Также глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что российский Су-57 обладает уникальным преимуществом перед иностранными аналогами, так как уже применялся в реальных боевых действиях. Это, по его словам, делает истребитель пятого поколения более эффективным и вызывает к нему большой интерес.