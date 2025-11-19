Первый полёт российского истребителя Су-75 Checkmate запланирован на 2026 год

Начальник лётной службы компании «Сухой» Сергей Богдан в эфире Первого канала сообщил, что первый полёт лёгкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года. По словам лётчика-испытателя, самолёт в настоящее время находится в цеху, где продолжается его доработка.

Как уточнил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, истребитель в ближайшее время пойдёт на стендовые испытания. Он уверен, что самолёт будет пользоваться спросом.

Разрабатываемый ОКБ имени Сухого истребитель создаётся для потенциальных поставок в Индию, страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

Подготовка к производству самолётов Checkmate началась два года назад. Первая публичная презентация истребителя состоялась в Дубае в 2021 году, после чего в конструкцию вносились изменения с учётом пожеланий потенциальных заказчиков.