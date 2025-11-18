ОАК передала иностранному покупателю два истребителя Су-57Э

Два российских истребителя пятого поколения Су-57Э (экспортная версия Су-57) переданы иностранному заказчику. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха заявил, что самолёты уже поступили в войска.

«Первые два самолёта зарубежный наш заказчик, зарубежный партнёр уже получил. Они приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик доволен», — сказал Бадеха в эфире Первого канала.

Российская авиатехника активно продвигается на международной арене. Так, недавно истребитель Су-57Э был впервые показан на Ближнем Востоке в рамках выставки Dubai Airshow 2025, где его осмотрел президент ОАЭ. Мероприятие проходит с 17 по 21 ноября. Крупнейшие компании авиастроения, космоса и ОПК привезли в Дубай почти 900 единиц продукции, причём свыше 30 из них — в натуральную величину.

Экспортная версия истребителя пятого поколения Су-57 от компании «Сухой» — это многофункциональный боевой самолёт, предназначенный для поражения любых целей: воздушных, наземных и надводных. Благодаря технологии малозаметности, скрытой подвеске вооружения внутри фюзеляжа и новейшей авионике, Су-57Э способен длительно летать на сверхзвуке, оставаясь малозаметным для противника.