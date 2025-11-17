Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 09:24

Россия показала экспортный Су-57Э на авиасалоне в Дубае

Обложка © Марина Лысцева/ТАСС

Обложка © Марина Лысцева/ТАСС

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э представили на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025. Как передаёт корреспондент РИА Новости, боевой самолёт также включён в лётную программу форума.

С самого утра посетители выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться на фоне российского истребителя.

Российский истребитель Су-57 с ракетой Х-58УШКЭ вызвал зависть на Западе
Российский истребитель Су-57 с ракетой Х-58УШКЭ вызвал зависть на Западе

Су-57Э — экспортная модификация многофункционального истребителя пятого поколения Су-57, созданного компанией «Сухой». Машина способна поражать воздушные, наземные и морские цели, оснащена радиопоглощающим покрытием, новейшей бортовой электроникой и развивает сверхзвуковую крейсерскую скорость при размещении вооружения внутри фюзеляжа.

Dubai Airshow — один из крупнейших мировых авиасалонов, где демонстрируются новейшие разработки в авиации, космосе и оборонной сфере. В 2025 году выставка проходит в Дубае с 17 по 21 ноября.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Трио Су-57 начали использовать новую тактику против ВСУ в зоне СВО
Трио Су-57 начали использовать новую тактику против ВСУ в зоне СВО
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Армия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar