Россия показала экспортный Су-57Э на авиасалоне в Дубае

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э представили на международном авиасалоне Dubai Airshow 2025. Как передаёт корреспондент РИА Новости, боевой самолёт также включён в лётную программу форума.

С самого утра посетители выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться на фоне российского истребителя.

Су-57Э — экспортная модификация многофункционального истребителя пятого поколения Су-57, созданного компанией «Сухой». Машина способна поражать воздушные, наземные и морские цели, оснащена радиопоглощающим покрытием, новейшей бортовой электроникой и развивает сверхзвуковую крейсерскую скорость при размещении вооружения внутри фюзеляжа.

Dubai Airshow — один из крупнейших мировых авиасалонов, где демонстрируются новейшие разработки в авиации, космосе и оборонной сфере. В 2025 году выставка проходит в Дубае с 17 по 21 ноября.