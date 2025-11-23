Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 10:09

Российские силы ПВО за сутки сбили авиабомбу, ракету HIMARS и ещё 140 дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

За последние сутки российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив 142 воздушные цели. Об этом говорится в официальной сводке Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно данным военного ведомства, за отчётный период были перехвачены и сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS и 140 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, принадлежащих ВСУ.

В сводке также представлена статистика с начала специальной военной операции. Всего российскими вооружёнными силами уничтожено: 668 самолётов, 283 вертолёта, 97 933 беспилотных летательных аппарата, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 195 танков и другой бронетехники, 1 618 боевых машин РСЗО, 31 487 артиллерийских орудий и миномётов, а также 47 425 единиц специальной военной автомобильной техники.

ВС РФ замкнули кольцо вокруг украинской группировки после взятия Купянска
Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия установила контроль над населёнными пунктами Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. В ходе штурма Тихого ВСУ потеряли более 12 единиц техники. Теперь ВС РФ смогут оттеснить противника на другую сторону реки Волчья.

Владимир Озеров
