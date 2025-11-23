Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 ноября, 09:27

Армия России освободила Тихое и Отрадное в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Российские войска установили контроль над населёнными пунктами Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Операцию провели штурмовые подразделения 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток», совершившие рывок на север и запад. Об этом сообщили в Минобороны России.

Взятие Тихого имеет стратегическое значение, так как позволяет вытеснить противника за реку Волчья. В ходе штурма этого населённого пункта ВСУ были выбиты из района площадью свыше семи квадратных километров, потеряв более роты живой силы и свыше 12 единиц техники.

Контроль над Отрадным открывает путь к административному центру района Покровское, который служит важным логистическим и оборонительным узлом для украинской армии. В ходе этой операции российские бойцы взяли район обороны площадью более восьми квадратных километров, уничтожив до роты живой силы и более 15 единиц техники ВСУ.

Ранее стало известно, что войска группировки «Центр» продолжают наступательную операцию в Димитрове ДНР. За прошедшие сутки штурмовые отряды 51-й армии освободили 22 здания в различных районах города. Боевые действия активно ведутся в микрорайонах Восточный, Западный и южной части Димитрова.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Афонина
