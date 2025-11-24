Над Москвой сбит десятый беспилотник, летевший в сторону столицы
Обложка © Telegram / Минобороны России
В небе над Москвой силами ПВО уничтожен десятый беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, проводится обследование территорий и принимаются меры безопасности.
Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала. Ситуация находится под контролем городских и силовых структур.
О попытках ВСУ атаковать столичные объекты с помощью БПЛА Life.ru рассказывал ранее. Информация о новых сбитых объектах появляется на ресурсах мэра с самого утра.
