Над Москвой сбит десятый беспилотник, летевший в сторону столицы

В небе над Москвой силами ПВО уничтожен десятый беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, проводится обследование территорий и принимаются меры безопасности.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала. Ситуация находится под контролем городских и силовых структур.

О попытках ВСУ атаковать столичные объекты с помощью БПЛА Life.ru рассказывал ранее. Информация о новых сбитых объектах появляется на ресурсах мэра с самого утра.