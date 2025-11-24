ВСУ продолжают попытки атаковать Москву с воздуха, сбит третий БПЛА за день

ВСУ продолжают попытки атаковать Москву с воздуха с помощью дронов, на подлёте к российской столице за день бит уже третий БПЛА. Об этом пишет мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – информирует глава города.

После полудня 24 ноября Собянин заявил, что средства ПВО уничтожили беспилотное средство, атаковавшее Москву. На этом фоне были введены временные ограничения в аэропортах Жуковский и Шереметьево. Спустя ещё два часа был сбит второй дрон, который тоже не достиг цели.