Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 11:45

ВСУ продолжают попытки атаковать Москву с воздуха, сбит третий БПЛА за день

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ВСУ продолжают попытки атаковать Москву с воздуха с помощью дронов, на подлёте к российской столице за день бит уже третий БПЛА. Об этом пишет мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – информирует глава города.

ПВО сбила 10 беспилотников над Москвой, а также Брянской и Калужской областями
ПВО сбила 10 беспилотников над Москвой, а также Брянской и Калужской областями

После полудня 24 ноября Собянин заявил, что средства ПВО уничтожили беспилотное средство, атаковавшее Москву. На этом фоне были введены временные ограничения в аэропортах Жуковский и Шереметьево. Спустя ещё два часа был сбит второй дрон, который тоже не достиг цели.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar