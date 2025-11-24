ПВО уничтожила беспилотное средство, атаковавшее Москву
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Средства ПВО уничтожили беспилотное средство, атаковавшее Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.
А ранее сегодня утром в Воронежской области обломки сбитых дронов повредили четыре частных жилых дома и автомобиль.
