Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 09:53

ПВО уничтожила беспилотное средство, атаковавшее Москву

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Средства ПВО уничтожили беспилотное средство, атаковавшее Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

ВСУ атакуют российский регион: ранение, взрывы и разрушения сразу в четырёх районах
ВСУ атакуют российский регион: ранение, взрывы и разрушения сразу в четырёх районах

А ранее сегодня утром в Воронежской области обломки сбитых дронов повредили четыре частных жилых дома и автомобиль.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar