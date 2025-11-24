Обломки БПЛА повредили четыре дома и автомобиль в Воронежской области

В Воронежской области обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов повредили четыре частных жилых дома. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Пострадали остекление и фасады зданий. Кроме того, в результате вражеской атаки повреждения получил автомобиль.

Ранее Life.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 93 украинских беспилотника за прошедшую ночь. Основная атака пришлась на Белгородскую область, где уничтожили 45 БПЛА.