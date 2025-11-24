Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 04:27

Силы ПВО за ночь сбили 93 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами и двумя морями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 93 украинских беспилотника за прошедшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Основная атака пришлась на Белгородскую область, где уничтожили 45 БПЛА. Девять дронов сбили над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской областью. Ещё 28 летательных устройств ликвидировали над Чёрным и Азовским морями.

Около 10 взрывов прогремело в Нижегородской области, работает ПВО
Около 10 взрывов прогремело в Нижегородской области, работает ПВО

Всего за прошлую неделю силы ПВО уничтожили 570 беспилотников ВСУ над территорией России. Наибольшее количество беспилотников было сбито в ночь с 22 на 23 ноября — 75 штук.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar