Силы ПВО за ночь сбили 93 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами и двумя морями

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 93 украинских беспилотника за прошедшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Основная атака пришлась на Белгородскую область, где уничтожили 45 БПЛА. Девять дронов сбили над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской областью. Ещё 28 летательных устройств ликвидировали над Чёрным и Азовским морями.