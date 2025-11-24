Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 00:55

Около 10 взрывов прогремело в Нижегородской области, работает ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В городе Кстово Нижегородской области прогремело около 10 взрывов. Как сообщает SHOT, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников.

Громкие взрывы начались около 3:20 ночи. Местные сообщают, что в небе слышен гул от двигателей, а на окраине города видны вспышки.

В связи с инцидентом в аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

В Воронежской и Липецкой областях объявили режим воздушной опасности
В Воронежской и Липецкой областях объявили режим воздушной опасности

Ранее временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в пензенском аэропорту. Кроме того, согласно данным Росавиации, план «Ковёр» в настоящее время действует в воздушной гавани Тамбова. Подчёркивается, что такие меры призваны обеспечить безопасность полётов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Только на Life
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar