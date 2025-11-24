Аэропорт Пензы временно закрыли на приём и выпуск самолётов

В ночь с 23 на 24 ноября в пензенском аэропорту ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом проинформировал официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.