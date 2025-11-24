Россия и США
23 ноября, 22:35

Аэропорт Пензы временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В ночь с 23 на 24 ноября в пензенском аэропорту ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом проинформировал официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно данным Росавиации, план «Ковёр» в настоящее время действует в воздушной гавани Тамбова. Подчёркивается, что такие меры призваны обеспечить безопасность полётов.

Напомним, вечером 23 ноября в Воронежской и Липецкой областях ввели режим воздушной опасности из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Незадолго до этого очередной атаки со стороны ВСУ подверглась Белгородская область. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в Шебекинском округе в селе Муром в результате удара по движущемуся автомобилю женщина получила баротравму и множественные осколочные ранения головы.

Виталий Приходько
