23 ноября, 21:25

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В ночь с 23 на 24 ноября в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Такой информацией поделилась пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:02 по московскому времени.

Как добавили в Федеральном агентстве воздушного транспорта, эти ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей.

Ранее Министерство обороны сообщило, что в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над акваторией Чёрного моря, Крымом и Белгородской областью.

    avatar