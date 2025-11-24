В ночь с 23 на 24 ноября в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Такой информацией поделилась пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:02 по московскому времени.

Как добавили в Федеральном агентстве воздушного транспорта, эти ограничения необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей.