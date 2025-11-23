Россия и США
23 ноября, 20:05

В Воронежской и Липецкой областях объявили режим воздушной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В Воронежской и Липецкой областях введён режим воздушной опасности из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили губернаторы обоих регионов в телеграм-каналах.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», написал губернатор Александр Гусев.

«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности»,сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Напряжённая обстановка сохраняется и в приграничных районах. В Белгородской области ВСУ продолжают массированные дрон-атаки на гражданские объекты. Сегодня губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском округе в селе Муром в результате удара по движущемуся автомобилю женщина получила баротравму и множественные осколочные ранения головы.

