В Воронежской и Липецкой областях объявили режим воздушной опасности

В Воронежской и Липецкой областях введён режим воздушной опасности из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили губернаторы обоих регионов в телеграм-каналах.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал губернатор Александр Гусев.

«Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Напряжённая обстановка сохраняется и в приграничных районах. В Белгородской области ВСУ продолжают массированные дрон-атаки на гражданские объекты. Сегодня губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском округе в селе Муром в результате удара по движущемуся автомобилю женщина получила баротравму и множественные осколочные ранения головы.