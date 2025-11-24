ВСУ атакуют российский регион: ранение, взрывы и разрушения сразу в четырёх районах

ВСУ продолжили атаки на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Бессоновка FPV-дрон ударил по коммерческому объекту: пострадал мужчина, его с баротравмой увезли в белгородскую больницу №2. Здание лишилось окон, фасад посечён, повреждены четыре легковушки.

В посёлке Малиновка дрон атаковал гараж на территории административного объекта — частично выведено из строя оборудование и прицеп. В Грайвороне от детонации беспилотника пострадал фасад коммерческого здания. В Новой Таволжанке дрон ударил по движущемуся автомобилю, машина получила повреждения.

Днём ранее беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в посёлке Дубовое. Там посекло фасад и остекление, а также стоящие во дворе машины. Жертв удалось избежать.