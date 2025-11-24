Россия и США
24 ноября, 11:22

Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в телеграм-канале.

Ранее 24 ноября Собянин заявил, что средства ПВО уничтожили беспилотное средство, атаковавшее Москву. На этом фоне были введены временные ограничения в аэропортах Жуковский и Шереметьево.

Александра Вишнякова
