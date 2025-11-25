Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 ноября, 00:23

Троих человек ранило при атаке БПЛА в Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В Ростовской области отражают воздушную атаку украинских дронов. К сожалению, есть и пострадавшие. В Таганроге и Бессергеневке ранены три человека. Медики оказывают им необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В Таганроге, по предварительным данным, повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме на улице Инструментальной, а также пострадали припаркованные автомобили», — указал он в Telegram-канале.

Кроме того, в промзоне зафиксировано возгорание складского помещения. Однако угрозы распространения огня на соседние здания нет. В Нелиновском районе в селе Петрушино загорелся частный дом. В селе Весело-Вознесенка повреждена труба внешнего газопровода возле частного дома, произошло возгорание.

Власти сообщили, что военные продолжают отражать атаку. Жителей просят соблюдать максимальную осторожность.

Ранее атака БПЛА на Новороссийск привела к повреждениям трёх многоквартирных домов и одного частного. Также в селе Кабардинка под Геленджиком мужчина получил травмы в ходе атаки БПЛА.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Лия Мурадьян
