Троих человек ранило при атаке БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области отражают воздушную атаку украинских дронов. К сожалению, есть и пострадавшие. В Таганроге и Бессергеневке ранены три человека. Медики оказывают им необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«В Таганроге, по предварительным данным, повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме на улице Инструментальной, а также пострадали припаркованные автомобили», — указал он в Telegram-канале.

Кроме того, в промзоне зафиксировано возгорание складского помещения. Однако угрозы распространения огня на соседние здания нет. В Нелиновском районе в селе Петрушино загорелся частный дом. В селе Весело-Вознесенка повреждена труба внешнего газопровода возле частного дома, произошло возгорание.

Власти сообщили, что военные продолжают отражать атаку. Жителей просят соблюдать максимальную осторожность.