Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил командный пункт группировки украинских войск в Сумской области. Такой визит может свидетельствовать, что украинское командование рассматривает данное направление как одно из приоритетных в текущей оперативной обстановке. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки ВС РФ «Север» в своём Telegram-канале «Северный ветер».

В целом, на всём участке фронта отмечается снижение интенсивности боевых действий, что связано преимущественно с неблагоприятными погодными условиями. Несмотря на это, российские войска продолжают оказывать огневое давление. Авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы (ТОС) ВС РФ точечно отработали по выявленным целям, обеспечивая поддержку продвижению штурмовых подразделений группировки «Северян».

По данным с передовой, противник активно использует паузу в активных боях для проведения перегруппировки сил и укрепления оборонительных позиций по всей линии соприкосновения.

Визит главкома Сырского в логово командиров ВСУ в Сумскую область, граничащую с Россией, может быть связан с оценкой готовности обороны региона к возможному усилению боевых действий или планированием контрмер в ответ на действия российских сил.