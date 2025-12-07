Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 08:16

Сырский своим визитом подтвердил подготовку 10-тысячного войска ВСУ к «штурму последней надежды»

Обложка © Телеграм / СИРСЬКИЙ

Обложка © Телеграм / СИРСЬКИЙ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил командный пункт группировки украинских войск в Сумской области. Такой визит может свидетельствовать, что украинское командование рассматривает данное направление как одно из приоритетных в текущей оперативной обстановке. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки ВС РФ «Север» в своём Telegram-канале «Северный ветер».

В целом, на всём участке фронта отмечается снижение интенсивности боевых действий, что связано преимущественно с неблагоприятными погодными условиями. Несмотря на это, российские войска продолжают оказывать огневое давление. Авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы (ТОС) ВС РФ точечно отработали по выявленным целям, обеспечивая поддержку продвижению штурмовых подразделений группировки «Северян».

По данным с передовой, противник активно использует паузу в активных боях для проведения перегруппировки сил и укрепления оборонительных позиций по всей линии соприкосновения.

Визит главкома Сырского в логово командиров ВСУ в Сумскую область, граничащую с Россией, может быть связан с оценкой готовности обороны региона к возможному усилению боевых действий или планированием контрмер в ответ на действия российских сил.

На пути «штурма последней надежды» встали следователи – учебный центр ВСУ парализовала проверка
На пути «штурма последней надежды» встали следователи – учебный центр ВСУ парализовала проверка

Ранее стало известно, что ВСУ проводят масштабную перегруппировку, сосредоточив до 10 тысяч солдат в Сумской области. Там формируется группировка, состоящая преимущественно из недавно мобилизованных военнослужащих. Переброска частей осуществляется к линии Кияница-Хотень с целью создания плацдарма для возможного «штурма последней надежды». Подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ уже предприняли попытку прорыва, но были уничтожены.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Александр Сырский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar