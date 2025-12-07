Сырский своим визитом подтвердил подготовку 10-тысячного войска ВСУ к «штурму последней надежды»
Обложка © Телеграм / СИРСЬКИЙ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил командный пункт группировки украинских войск в Сумской области. Такой визит может свидетельствовать, что украинское командование рассматривает данное направление как одно из приоритетных в текущей оперативной обстановке. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки ВС РФ «Север» в своём Telegram-канале «Северный ветер».
В целом, на всём участке фронта отмечается снижение интенсивности боевых действий, что связано преимущественно с неблагоприятными погодными условиями. Несмотря на это, российские войска продолжают оказывать огневое давление. Авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы (ТОС) ВС РФ точечно отработали по выявленным целям, обеспечивая поддержку продвижению штурмовых подразделений группировки «Северян».
По данным с передовой, противник активно использует паузу в активных боях для проведения перегруппировки сил и укрепления оборонительных позиций по всей линии соприкосновения.
Визит главкома Сырского в логово командиров ВСУ в Сумскую область, граничащую с Россией, может быть связан с оценкой готовности обороны региона к возможному усилению боевых действий или планированием контрмер в ответ на действия российских сил.
Ранее стало известно, что ВСУ проводят масштабную перегруппировку, сосредоточив до 10 тысяч солдат в Сумской области. Там формируется группировка, состоящая преимущественно из недавно мобилизованных военнослужащих. Переброска частей осуществляется к линии Кияница-Хотень с целью создания плацдарма для возможного «штурма последней надежды». Подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ уже предприняли попытку прорыва, но были уничтожены.
