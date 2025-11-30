Украинские вооруженные силы осуществляют масштабную перегруппировку войск, стягивая до 10 тысяч солдат в Сумскую область. Об этом сообщает Mash со ссылкой на данные разведки.

Согласно полученным сведениям, формируется ударная группировка, преимущественно состоящая из недавно мобилизованных солдат. Переброска частей осуществляется в направлении линии Кияница-Хотень с целью создания плацдарма для возможного наступления в сторону Курской области. С мая на этом участке уже подготовлена площадка для начала контратаки.

В районе сосредоточения находятся три механизированные бригады и четыре батальона операторов беспилотников.

Ранее Киев стянул в Сумскую область даже женские подразделения, но они быстро понесли там огромные потери. Украинских военнослужащих стало больше, но и Российская армия в ответ стала чаще бить по их скоплениям истребителями.