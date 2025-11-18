Россия и США
18 ноября, 07:55

Женский отряд ВСУ терпит тяжёлые потери в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

В Сумской области командование 71-й бригады ВСУ начало доукомплектовывать штурмовые подразделения военнослужащими-женщинами. Информацию об изменении состава украинских частей распространил проект «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Согласно сообщению, в обновлённых штурмовых группах уже зафиксированы потери. Данная мера связана с попытками ВСУ нарастить количество боевых единиц для контратакующих действий.

В то же время российская авиация активизировала удары по позициям противника в этом районе. Подразделения группировки «Север» продвинулись на глубину до 300 метров на трёх направлениях в Сумской области.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска в Сумской области ведут тяжёлые бои, оттесняя украинских боевиков. При этом интенсивные действия проходят по всей линии фронта на Сумщине. ВСУ пытаются возвращать позиции в ходе контратак.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

