В Сумской области командование 71-й бригады ВСУ начало доукомплектовывать штурмовые подразделения военнослужащими-женщинами. Информацию об изменении состава украинских частей распространил проект «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Согласно сообщению, в обновлённых штурмовых группах уже зафиксированы потери. Данная мера связана с попытками ВСУ нарастить количество боевых единиц для контратакующих действий.

В то же время российская авиация активизировала удары по позициям противника в этом районе. Подразделения группировки «Север» продвинулись на глубину до 300 метров на трёх направлениях в Сумской области.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска в Сумской области ведут тяжёлые бои, оттесняя украинских боевиков. При этом интенсивные действия проходят по всей линии фронта на Сумщине. ВСУ пытаются возвращать позиции в ходе контратак.