В 80-й десантно-штурмовой бригаде Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области военнослужащим уже два месяца не выплачивают выплаты. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Подтверждаются случаи невыплаты военнослужащим денежного довольствия. Некоторым не выплачивают его уже на протяжении двух месяцев», — отмечает источник агентства.

Известно, что в Сумскую область из учебных центров прибывают мобилизованные без каких-либо документов, включая военные билеты.

Ранее офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) скончался во время боевого дежурства. Странный случай произошёл под Волчанском. Во время боевого дежурства скончался офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Константин Цёма. Согласно официальной версии, офицер 1974 года рождения скончался в результате кровоизлияния в мозг.