16 ноября, 19:23

В Харьковской области во время боевого дежурства скончался офицер ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) скончался во время боевого дежурства в районе города Волчанск Харьковской области. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на неназванный источник в силовых структурах РФ.

«Странный случай произошёл под Волчанском. Во время боевого дежурства скончался офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Константин Цёма», — сообщил собеседник агентства.

Согласно официальной версии, офицер 1974 года рождения скончался в результате кровоизлияния в мозг.

ВСУ отступают на Харьковском направлении, переодеваясь в гражданских
Ранее Life.ru писал, что волна странных смертей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей территории Украины и на подконтрольных киевскому режиму территориях. Украинские военные становятся жертвами различных инцидентов, включая нападения, несчастные случаи и внезапные заболевания. В Краматорске в ДНР военнослужащий ВСУ погиб в результате взрыва пауэрбанка, который находился на зарядке. Однако остаётся много вопросов к тому, как именно был установлен источник взрыва в автомобиле.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

