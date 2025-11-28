Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 ноября, 09:29

ВСУ в Сумской области настигла волна суицидов из-за низкого боевого духа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Среди дислоцирующихся в Сумской области военнослужащих ВСУ участились случаи суицида из-за критического падения морально-психологического состояния личного состава. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Низкий уровень боевого духа и мотивации привёл к тому, что на позициях противника в Сумской области отмечаются случаи суицида военнослужащих ВСУ»,подтвердил собеседник ТАСС.

Ситуация усугубляется провальными попытками контратак — за последние сутки украинские подразделения дважды безуспешно пытались атаковать в районе Варачина и на правом фланге группировки «Север». Психологическое состояние военнослужащих ВСУ продолжает ухудшаться на фоне системных проблем с обеспечением и большими потерями.

Контратаки ВСУ провалились в Сумской и Харьковской областях
Ранее Life.ru сообщал, что подразделения 80-й десантно-штурмовой и 129-й механизированной бригад ВСУ спешно отступают из района Садков в Сумской области. Украинские военные вынуждены оставлять военное имущество, продовольствие и боеприпасы.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
