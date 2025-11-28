Среди дислоцирующихся в Сумской области военнослужащих ВСУ участились случаи суицида из-за критического падения морально-психологического состояния личного состава. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Низкий уровень боевого духа и мотивации привёл к тому, что на позициях противника в Сумской области отмечаются случаи суицида военнослужащих ВСУ», — подтвердил собеседник ТАСС.

Ситуация усугубляется провальными попытками контратак — за последние сутки украинские подразделения дважды безуспешно пытались атаковать в районе Варачина и на правом фланге группировки «Север». Психологическое состояние военнослужащих ВСУ продолжает ухудшаться на фоне системных проблем с обеспечением и большими потерями.

Ранее Life.ru сообщал, что подразделения 80-й десантно-штурмовой и 129-й механизированной бригад ВСУ спешно отступают из района Садков в Сумской области. Украинские военные вынуждены оставлять военное имущество, продовольствие и боеприпасы.