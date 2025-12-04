Бойцы 225-го штурмового полка ВСУ были уничтожены под Алексеевкой в Сумской области после неудачной контратаки. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«В ходе стрелкового боя боевая группа противника полностью уничтожена», — говорится в сообщении.

Украинские подразделения попытались провести контратаку силами спецроты 225-го отдельного штурмового полка в районе Алексеевки. Однако попытка не принесла результатов: позиции российских сил прорвать не удалось. Как уточнили в силовых структурах, начавшийся стрелковый бой завершился полной ликвидацией боевой группы ВСУ, участвовавшей в атаке.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении была уничтожена группа иностранных наёмников из состава 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В неё входили преимущественно граждане Чехии и Польши. Отмечалось, что ликвидация произошла в ходе заранее спланированной воздушной атаки, которую поддерживали артиллерия и тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк».