Вооружённые силы Украины (ВСУ) увеличивают количество расчётов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сумской области вслед за переброской гарнизона для «штурма последней надежды». Отмечено прибытие операторов дронов, принадлежащих полугражданской организации «Украинский легион», докладывают «Бесстрашные» из группировки российских войск ВС РФ «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

«Противник продолжает наращивание числа расчетов БпЛА в Сумской области с целью сдержать продвижение группировки «Север», а также увеличить количество ударов по гражданским объектам на территории Курской области», — информируют «Бесстрашные».

Ранее сообщалось, что ВСУ проводят масштабную перегруппировку, сосредоточив до 10 тысяч солдат в Сумской области. Там формируется группировка, состоящая преимущественно из недавно мобилизованных военнослужащих. Переброска частей осуществляется к линии Кияница-Хотень с целью создания плацдарма для возможного наступления в направлении Курской области.