Российскими войсками на Сумском направлении уничтожена группа иностранных наёмников, состоящая преимущественно из граждан Чехии и Польши, входящих в состав 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Информация поступила от официальных представителей российских силовых ведомств и была опубликована агентством РИА «Новости».

По данным источников, уничтожение иностранной группы наёмников стало результатом точно спланированной воздушной атаки, поддержанной огнём артиллерии и тяжёлыми огнемётными системами «Солнцепёк». Такая комбинация позволила нанести значительный урон боевикам, активно сопротивлявшимся продвижению российских частей.

ВСУ активно вербуют иностранных наёмников. Особенно широко распространено привлечение добровольцев из Польши, США, Грузии и ряда других западных стран.

Ранее Киев стянул в Сумскую область даже женские подразделения, но они быстро понесли там огромные потери. Украинских военнослужащих стало больше, но и Российская армия в ответ стала чаще бить по их скоплениям истребителями.