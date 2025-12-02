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Опубликовано 2 декабря 2025, 05:17

Иностранные наёмники из Польши и Чехии пали под российским авиаударом на Сумщине

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Российскими войсками на Сумском направлении уничтожена группа иностранных наёмников, состоящая преимущественно из граждан Чехии и Польши, входящих в состав 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Информация поступила от официальных представителей российских силовых ведомств и была опубликована агентством РИА «Новости».

По данным источников, уничтожение иностранной группы наёмников стало результатом точно спланированной воздушной атаки, поддержанной огнём артиллерии и тяжёлыми огнемётными системами «Солнцепёк». Такая комбинация позволила нанести значительный урон боевикам, активно сопротивлявшимся продвижению российских частей.

ВСУ активно вербуют иностранных наёмников. Особенно широко распространено привлечение добровольцев из Польши, США, Грузии и ряда других западных стран.

ВСУ стягивают 10 тысяч солдат в Сумскую область на «штурм последней надежды»
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Ранее Киев стянул в Сумскую область даже женские подразделения, но они быстро понесли там огромные потери. Украинских военнослужащих стало больше, но и Российская армия в ответ стала чаще бить по их скоплениям истребителями.

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Оксана Попова
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