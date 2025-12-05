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Регион
Опубликовано 5 декабря 2025, 12:42

На пути «штурма последней надежды» встали следователи – учебный центр ВСУ парализовала проверка

Следователи парализовали отправку новобранцев из учебного центра ВСУ под Житомиром

Обложка © Офис президента Украины

Обложка © Офис президента Украины

Учебный центр десантно-штурмовых войск Украины, расположенный в Житомирской области, практически парализован из-за масштабных проверок следственных органов. По данным телеграм-канала «Северный ветер», связанного с российской группировкой войск «Север», 13-й батальон 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из-за этого не получает пополнение.

Причиной вмешательства правоохранителей стали участившиеся случаи гибели мобилизованных украинцев во время подготовки. Следственные действия на территории учебного центра привели к фактической остановке его работы, что сказывается на пополнении личным составом одной из ключевых бригад ВСУ.

Таким образом, попытки ВСУ нарастить численный состав своей группировки для проведения контратак в Сумской области сводятся на нет. Тем временем «Северяне» продолжают продвигаться вглубь обороны противника по лесополосам при поддержке авиации и артиллерии.

«Украинский легион» прибыл под Сумы вслед за гарнизоном для «штурма последней надежды»
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Ранее стало известно, что ВСУ проводят масштабную перегруппировку, сосредоточив до 10 тысяч солдат в Сумской области. Там формируется группировка, состоящая преимущественно из недавно мобилизованных военнослужащих. Переброска частей осуществляется к линии Кияница-Хотень с целью создания плацдарма для возможного «штурма последней надежды».

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Александра Мышляева
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