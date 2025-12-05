Учебный центр десантно-штурмовых войск Украины, расположенный в Житомирской области, практически парализован из-за масштабных проверок следственных органов. По данным телеграм-канала «Северный ветер», связанного с российской группировкой войск «Север», 13-й батальон 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из-за этого не получает пополнение.

Причиной вмешательства правоохранителей стали участившиеся случаи гибели мобилизованных украинцев во время подготовки. Следственные действия на территории учебного центра привели к фактической остановке его работы, что сказывается на пополнении личным составом одной из ключевых бригад ВСУ.

Таким образом, попытки ВСУ нарастить численный состав своей группировки для проведения контратак в Сумской области сводятся на нет. Тем временем «Северяне» продолжают продвигаться вглубь обороны противника по лесополосам при поддержке авиации и артиллерии.

Ранее стало известно, что ВСУ проводят масштабную перегруппировку, сосредоточив до 10 тысяч солдат в Сумской области. Там формируется группировка, состоящая преимущественно из недавно мобилизованных военнослужащих. Переброска частей осуществляется к линии Кияница-Хотень с целью создания плацдарма для возможного «штурма последней надежды».