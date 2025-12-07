Военные ВСУ превратили церковь в место запуска дронов

Украинские военные использовали церковь на правом берегу Днепра в Херсонской области как место для запуска дронов. Наши солдаты не стали бить по храму и нашли способ хитро выманить противника, «обрубив» ему все пути подвоза провизии, снарядов и БПЛА. Об этом сообщил ТАСС командир роты БПС 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Пегас.

«Было выявлено место запуска БПЛА противника — в церкви на той стороне (правобережье Херсонской области — Прим. Life.ru). Мы церковь не стали трогать, просто подвоз им обрубили, чтобы они не могли ротироваться и не могли подвозить себе имущество для работы — дроны те же самые, боеприпасы», — пояснил он.

Ранее российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) успешно сорвали попытку ВСУ прорваться в район Гуляйполя. Целью вражеской операции была эвакуация военных советников НАТО.