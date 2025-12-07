Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) успешно сорвали попытку ВСУ прорваться в район Гуляйполя. Целью операции была эвакуация военных советников НАТО, заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Он подчеркнул, что все попытки украинских боевиков по деблокации и прорыву на передовой заканчиваются «плачевно». Генерал-майор также отметил, что аналогичные атаки ВСУ будут и впредь обречены на провал.

«В Гуляйполе собрана крупная группировка ВСУ, в которой находятся большое количество иностранных наёмников, а также иностранных кураторов. Сейчас ВСУ делает всё, чтобы прорвать наше блокирующее подразделение, чтобы оттуда попытаться кого-то вывести», — заявил Липовой АиФ.

По словам генерала, российские операторы дронов эффективно наносят удары по скоплениям живой силы и техники противника, успешно пресекая любые попытки ВСУ снять окружение или осуществить прорыв.