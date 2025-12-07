Генерал сообщил о безумной попытке прорыва ВСУ в Гуляйполе для спасения офицеров НАТО
Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) успешно сорвали попытку ВСУ прорваться в район Гуляйполя. Целью операции была эвакуация военных советников НАТО, заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Он подчеркнул, что все попытки украинских боевиков по деблокации и прорыву на передовой заканчиваются «плачевно». Генерал-майор также отметил, что аналогичные атаки ВСУ будут и впредь обречены на провал.
«В Гуляйполе собрана крупная группировка ВСУ, в которой находятся большое количество иностранных наёмников, а также иностранных кураторов. Сейчас ВСУ делает всё, чтобы прорвать наше блокирующее подразделение, чтобы оттуда попытаться кого-то вывести», — заявил Липовой АиФ.
По словам генерала, российские операторы дронов эффективно наносят удары по скоплениям живой силы и техники противника, успешно пресекая любые попытки ВСУ снять окружение или осуществить прорыв.
Ранее Life.ru сообщал о завершении зачистки села Остаповское в Днепропетровской области российскими подразделениями, при этом бои продолжаются на южных окраинах Герасимовки. Военные эксперты предполагают, что после взятия Андреевки и Герасимовки следующим этапом станет штурм Братского, что потенциально может привести к прорыву украинской обороны вдоль реки Гайчур.
