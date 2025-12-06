Российские подразделения завершили зачистку села Остаповское в Днепропетровской области. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка, отметив, что под контролем находится уже большая часть соседней Андреевки.

По словам блогера, бои также ведутся на южных окраинах села Герасимовка. Он прогнозирует, что после взятия Андреевки и Герасимовки начнётся штурм Братского, что приведёт к прорыву украинской обороны по реке Гайчур.

Такой успех, как считает Подоляка, откроет российским войскам оперативные возможности: заход в тыл ореховской группировки ВСУ и создание плацдарма для наступления в районе Покровского.

Ранее военный эксперт заявил, что Вооружённые силы России могут завершить освобождение всей территории Донецкой Народной Республики в течение полугода. В настоящее время ключевые боевые действия сосредоточены на Покровско-Мирноградском направлении, где ставится задача взять под контроль агломерацию до конца текущего года.