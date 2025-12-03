Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

3 декабря, 14:48

Военный эксперт раскрыл, когда Армия России освободит всю территорию ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Вооружённые силы России могут завершить освобождение всей Донецкой Народной Республики за полгода. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru. Сейчас основная работа идёт на Покровско-Мирноградском направлении, где агломерацию планируют взять до конца года.

Дальше встанет ключевой рубеж — Славянск и Краматорск как мощные укрепрайоны. Взятие Славянска займёт от месяцев до полугода из-за рельефа.

«У Краматорска высота над уровнем моря около 177 метров, а Славянск находится почти внизу. Поэтому если мы берём Краматорск, то освобождение Славянска будет происходить намного быстрее, потому что город будет как на ладони. Именно местность создаёт определённые проблемы в полном освобождении ДНР», — подчеркнул специалист.

Эксперт также не исключил досрочных выборов на Украине к Новому году. Зеленский может уйти, уступив экс-главкому ВСУ Валерию Залужному. Но смена власти вряд ли изменит фронт — решит только победа РФ в бою, подытожил Кнутов.

Путин назвал Красноармейск хорошим плацдармом для решения всех задач СВО
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Армия России возьмёт Купянск-Узловой через несколько дней. По его словам, данный населённый пункт, насчитывающий около двух тысяч строений, уже частично контролируется армией РФ (около 600-650 зданий).

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
