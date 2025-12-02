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Опубликовано 2 декабря 2025, 15:31

Путин заявил, что Армия России возьмёт Купянск-Узловой через несколько дней

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Глава государства Владимир Путин выразил уверенность, что в ближайшие дни российские войска возьмут под контроль и Купянск-Узловую, где в настоящее время ведутся активные боевые действия. Глава государства уточнил, что этот населённый пункт, насчитывающий около двух тысяч строений, уже частично контролируется армией РФ (около 600-650 зданий), и это продвижение продолжится до полного установления контроля.

«Чуть южнее (от Купянска) по берегу реки там еще один населенный пункт, который называется Купянск-Узловой, там, по-моему, две тысячи зданий. Там идут боевые действия, 600 зданий, около тысячи где-то, 600-650 в руках российской армии. Идёт продвижение. Я думаю, что через несколько дней мы заберем и этот тоже населенный пункт. Это отдельный населенный пункт», — заявил Путин.

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При сохранении текущей динамики российские войска могут полностью освободить Донбасс в течение года. Такое мнение высказывал военный эксперт, подчеркнув, что сроки зависят от многих факторов, включая возможное введение дополнительных сил и отсутствие мирного соглашения.

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Оксана Попова
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