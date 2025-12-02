В ходе недавних активных действий российские вооруженные силы добились значительных успехов на нескольких направлениях, что привело к смене контроля над рядом стратегически важных населённых пунктов.

Согласно официальным данным, полученным от Министерства обороны Российской Федерации, была достигнута полная деоккупация таких объектов, как Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Параллельно с этим, успехи были зафиксированы и на других участках фронта: в Харьковской области был освобожден город Волчанск, а в Донецкой Народной Республике (ДНР) под контроль вернулся Красноармейск.

Военное ведомство, комментируя ход операций, уточнило, что именно подразделения группировки войск «Север» успешно завершили освобождение города Волчанск в Харьковской области. Было отмечено, что активные действия, предпринятые силами группировки «Восток», привели к освобождению Зеленого Гая и Доброполья в Запорожье. Кроме того, ведомство проинформировало, что подразделения группировки «Центр» успешно закончили операцию по освобождению города Красноармейск на территории ДНР.

При сохранении текущей динамики российские войска могут полностью освободить Донбасс в течение года. Такое мнение высказывал военный эксперт, подчеркнув, что сроки зависят от многих факторов, включая возможное введение дополнительных сил и отсутствие мирного соглашения.