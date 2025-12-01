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Опубликовано 1 декабря 2025, 09:14

Армия России освободила Клиновое в ДНР

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские войска освободили населённый пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Клиновое Донецкой Народной Республики», говорится в публикации.

Российские войска освободили восемь населённых пунктов за неделю
Российские войска освободили восемь населённых пунктов за неделю

При сохранении текущей динамики российские войска могут полностью освободить Донбасс в течение года. Такое мнение высказывал военный эксперт, подчеркнув, что сроки зависят от многих факторов, включая возможное введение дополнительных сил и отсутствие мирного соглашения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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