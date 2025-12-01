Российские войска освободили населённый пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Клиновое Донецкой Народной Республики», — говорится в публикации.

При сохранении текущей динамики российские войска могут полностью освободить Донбасс в течение года. Такое мнение высказывал военный эксперт, подчеркнув, что сроки зависят от многих факторов, включая возможное введение дополнительных сил и отсутствие мирного соглашения.