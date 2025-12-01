Армия России освободила Клиновое в ДНР
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Российские войска освободили населённый пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Клиновое Донецкой Народной Республики», — говорится в публикации.
При сохранении текущей динамики российские войска могут полностью освободить Донбасс в течение года. Такое мнение высказывал военный эксперт, подчеркнув, что сроки зависят от многих факторов, включая возможное введение дополнительных сил и отсутствие мирного соглашения.
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