Так, Южная группировка взяла под контроль сёла Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка в Донецкой Народной Республике. Одновременно подразделения Восточной группировки продвинулись глубже в оборону противника, освобождая Тихое, Отрадное в Днепропетровской области, а также Затишье и Новое Запорожье в Запорожской области.Согласно сообщению ведомства, подразделения действовали активно и решительно, что позволило эффективно противостоять попыткам противника восстановить коммуникации и обеспечить безопасность освобождённых территорий.

Ранее военный эксперт объяснил, что после заключения мира Генштаб по приказу Верховного главнокомандующего организует отвод войск с линии соприкосновения и начнёт демобилизацию. Он подчеркнул, что в случае с Украиной перемирие без предварительного мирного договора рискованно — оно даст противнику время на перегруппировку. Контроль за отводом, по его словам, могут осуществлять страны-посредники. При этом значительного сокращения армии эксперт не ожидает, так как боевые действия продолжаются и требуют поддержания боеготовности.