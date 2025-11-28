Россия и США
28 ноября, 09:39

Российские силы освободили восемь населённых пунктов за неделю

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Минобороны России официально подтвердило, что за последнюю неделю российские подразделения смогли освободить восемь населённых пунктов.

Так, Южная группировка взяла под контроль сёла Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка в Донецкой Народной Республике. Одновременно подразделения Восточной группировки продвинулись глубже в оборону противника, освобождая Тихое, Отрадное в Днепропетровской области, а также Затишье и Новое Запорожье в Запорожской области.Согласно сообщению ведомства, подразделения действовали активно и решительно, что позволило эффективно противостоять попыткам противника восстановить коммуникации и обеспечить безопасность освобождённых территорий.

Ранее военный эксперт объяснил, что после заключения мира Генштаб по приказу Верховного главнокомандующего организует отвод войск с линии соприкосновения и начнёт демобилизацию. Он подчеркнул, что в случае с Украиной перемирие без предварительного мирного договора рискованно — оно даст противнику время на перегруппировку. Контроль за отводом, по его словам, могут осуществлять страны-посредники. При этом значительного сокращения армии эксперт не ожидает, так как боевые действия продолжаются и требуют поддержания боеготовности.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

