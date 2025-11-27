Военный эксперт раскрыл будущее фронта после завершения СВО

После заключения мира в зоне конфликта Генштаб организует отвод войск по линии соприкосновения и начнётся работа по сокращению численности армии с возвращением солдат домой. Об этом рассказал военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, в случае с Украиной прекращение боевых действий будет сложным: Запад настаивает на перемирии перед непосредственным мирным соглашением, но это даст противнику время на перегруппировку, поэтому сначала нужен мирный договор.​

Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что за процесс отвода отвечает Генштаб по приказу Верховного главнокомандующего, а контроль могут осуществлять страны-посредники после консультаций. Решение о демобилизации принимает главнокомандующий: кого оставить, кого уволить в первую очередь. Большого сокращения армии эксперт не ожидает, поскольку боевые действия продолжаются, и войска продвигаются.