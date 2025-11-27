У администрации президента США есть веская причина ускорять урегулирование конфликта на Украине, чтобы не дать Евросоюзу экспроприировать замороженные российские активы в Европе. Как пишет kp.ru, Дональд Трамп отказался от встречи с Владимиром Зеленским, тем самым нанеся удар по позиции европейцев и украинцев.

В статье отмечается, что из-за решения Трампа глава офиса президента Украины Андрей Ермак был «выбит из колеи», так как европейские лидеры планировали визит Зеленского в Вашингтон для обсуждения плана из 19 пунктов, но поездка сорвалась. На следующей неделе спецпредставитель США Стив Уиткофф отправится в Москву для согласования условий с российской стороной.

Ранее сообщалось, что страны G7 выдали Киеву 30,9 млрд евро доходов от российских активов. В ЕС также заявили, что не будут размораживать средства РФ или передавать их часть под контроль США, так как они уже включены в кредитную программу.