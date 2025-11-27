Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 02:07

Стало известно, почему Трамп так спешит с урегулированием конфликта на Украине

Обложка © Flickr / The White House

Обложка © Flickr / The White House

У администрации президента США есть веская причина ускорять урегулирование конфликта на Украине, чтобы не дать Евросоюзу экспроприировать замороженные российские активы в Европе. Как пишет kp.ru, Дональд Трамп отказался от встречи с Владимиром Зеленским, тем самым нанеся удар по позиции европейцев и украинцев.

В статье отмечается, что из-за решения Трампа глава офиса президента Украины Андрей Ермак был «выбит из колеи», так как европейские лидеры планировали визит Зеленского в Вашингтон для обсуждения плана из 19 пунктов, но поездка сорвалась. На следующей неделе спецпредставитель США Стив Уиткофф отправится в Москву для согласования условий с российской стороной.

У Каллас новая истерика по российским активам, до которых никак не добраться
У Каллас новая истерика по российским активам, до которых никак не добраться

Ранее сообщалось, что страны G7 выдали Киеву 30,9 млрд евро доходов от российских активов. В ЕС также заявили, что не будут размораживать средства РФ или передавать их часть под контроль США, так как они уже включены в кредитную программу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • План Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar