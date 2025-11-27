Армия России может освободить Донбасс в течение года, заявил военный эксперт

Россия может установить полный контроль над Донбассом в течение года — при условии сохранения текущей динамики на фронте и отсутствия мирного соглашения. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Живов.

«По текущей динамике в течение года, если будем двигаться дальше вперёд. Если не будет дополнительных сил. Если будут введены какие-то дополнительные силы, может, быстрее. Здесь очень много факторов», — отметил он в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее военный эксперт объяснил, что после заключения мира Генштаб по приказу Верховного главнокомандующего организует отвод войск с линии соприкосновения и начнёт демобилизацию. Он подчеркнул, что в случае с Украиной перемирие без предварительного мирного договора рискованно — оно даст противнику время на перегруппировку. Контроль за отводом, по его словам, могут осуществлять страны-посредники. При этом значительного сокращения армии эксперт не ожидает, так как боевые действия продолжаются и требуют поддержания боеготовности.