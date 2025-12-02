Путин назвал Красноармейск хорошим плацдармом для решения всех задач СВО
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Глава государства Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!» высказался о значении взятия Красноармейска в ДНР. По его словам, данный населённый пункт является хорошим плацдармом для решения всех задач СВО.
«Самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь, так скажем, военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции. То есть отсюда, с этого плацдарма, с этого участка, российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет наиболее перспективными генеральный штаб», — подчеркнул Путин.
Напомним, начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что российские подразделения установили полный контроль над Красноармейском (Покровском) в ДНР и Волчанском в Харьковской области. Военнослужащие группировки «Центр» подняли государственный флаг России на главной площади освобождённого города.
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