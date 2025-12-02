ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 декабря 2025, 15:14

Путин назвал Красноармейск хорошим плацдармом для решения всех задач СВО

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Глава государства Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!» высказался о значении взятия Красноармейска в ДНР. По его словам, данный населённый пункт является хорошим плацдармом для решения всех задач СВО.

«Самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь, так скажем, военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции. То есть отсюда, с этого плацдарма, с этого участка, российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет наиболее перспективными генеральный штаб», — подчеркнул Путин.

МО: Освобождение Волчанска расширило зону безопасности в Харьковской области
МО: Освобождение Волчанска расширило зону безопасности в Харьковской области

Напомним, начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что российские подразделения установили полный контроль над Красноармейском (Покровском) в ДНР и Волчанском в Харьковской области. Военнослужащие группировки «Центр» подняли государственный флаг России на главной площади освобождённого города.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar