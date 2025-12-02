Путин назвал Красноармейск хорошим плацдармом для решения всех задач СВО

Глава государства Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!» высказался о значении взятия Красноармейска в ДНР. По его словам, данный населённый пункт является хорошим плацдармом для решения всех задач СВО.

«Самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь, так скажем, военным языком, это хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале специальной военной операции. То есть отсюда, с этого плацдарма, с этого участка, российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет наиболее перспективными генеральный штаб», — подчеркнул Путин.