МО: Освобождение Волчанска расширило зону безопасности в Харьковской области
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Освобождение города Волчанска в Харьковской области позволило расширить буферную зону безопасности в приграничных с РФ районах. Об этом заявило Министерство обороны России.
«Освобождение Волчанска позволило расширить буферную зону безопасности в Харьковской области», — говорится в сообщении.
Волчанск является важным узловым пунктом вблизи российско-украинской границы. Его взятие позволяет усилить контроль над прилегающими территориями и повысить безопасность российских регионов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инициатива на всей линии соприкосновения в зоне СВО полностью находится в руках российских военнослужащих. По его словам, ВС РФ продолжают наращивать давление по всей линии фронта, продвигаясь на ключевых направлениях. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.
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