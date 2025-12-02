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Опубликовано 2 декабря 2025, 13:02

МО: Освобождение Волчанска расширило зону безопасности в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Освобождение города Волчанска в Харьковской области позволило расширить буферную зону безопасности в приграничных с РФ районах. Об этом заявило Министерство обороны России.

«Освобождение Волчанска позволило расширить буферную зону безопасности в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Волчанск является важным узловым пунктом вблизи российско-украинской границы. Его взятие позволяет усилить контроль над прилегающими территориями и повысить безопасность российских регионов.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инициатива на всей линии соприкосновения в зоне СВО полностью находится в руках российских военнослужащих. По его словам, ВС РФ продолжают наращивать давление по всей линии фронта, продвигаясь на ключевых направлениях. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

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Мария Любицкая
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