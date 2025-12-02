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Опубликовано 1 декабря 2025, 21:07

Путин заявил, что инициатива в зоне СВО полностью в руках Армии России

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива на всей линии соприкосновения в зоне СВО полностью находится в руках российских военнослужащих. Об этом он сообщил вечером 30 ноября во время посещения одного из пунктов управления Объединённой группировки войск.

«Что касается группировок «Центр» и «Восток», так же, как и на всей линии боевого соприкосновения, инициатива полностью находится в руках наших вооружённых сил», – подчеркнул глава государства.

По его словам, ВС РФ продолжают наращивать давление по всей линии фронта, продвигаясь на ключевых направлениях.

Путину доложили о начале операции по освобождению Гуляйполя в Запорожье
Путину доложили о начале операции по освобождению Гуляйполя в Запорожье

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин заслушал доклады о продвижении на фронте. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области, а также о ходе наступательных действий на соседних участках.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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