Путину доложили о начале операции по освобождению Гуляйполя в Запорожье

В ходе рабочей поездки на один из пунктов управления Объединённой группировкой войск президенту РФ Владимиру Путину доложили о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев проинформировал верховного главнокомандующего о достигнутых результатах в ходе выполнения боевых задач на территории Запорожской и Днепропетровской областей.

Согласно докладу, ВС РФ вышли к реке Гайчур, после чего подразделения 5-й общевойсковой армии приступили к операции по освобождению Гуляйполя. В настоящее время военнослужащие ведут уличные бои в северо-восточной части города.