Армия России до конца зимы может выдвинуться на рубежи Днепра, заявил военный эксперт
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Армия России имеет все шансы до конца зимы выдвинуться на рубежи Днепра, заявил военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, продвижение будет происходить системно, не ограничится районом Херсона, а охватит значительно более широкий участок фронта.
Собеседник радио «Комсомольская правда» отметил, что командование ВСУ бросило в район Волчанска и Сумской области наиболее боеспособные бригады, что означает ослабление других направлений. Это должно облегчить задачи ВС РФ южнее и создать условия для наращивания общего давления на фронте.
«Но, вне зависимости от действий главкома ВСУ, сейчас общее давление на фронте увеличивается так, что и дуга обрушится, уверяю. Мы это увидим», — цитирует эксперта kp.ru.
Ранее штурмовики ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Красноармейском и вошли в Гришино. К слову, противник уже давно не может похвастаться серьёзными успехами на фронте. Штурмовые войска ВСУ могут и вовсе расформировать из-за низкой эффективности.
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