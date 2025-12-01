Армия России имеет все шансы до конца зимы выдвинуться на рубежи Днепра, заявил военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, продвижение будет происходить системно, не ограничится районом Херсона, а охватит значительно более широкий участок фронта.

Собеседник радио «Комсомольская правда» отметил, что командование ВСУ бросило в район Волчанска и Сумской области наиболее боеспособные бригады, что означает ослабление других направлений. Это должно облегчить задачи ВС РФ южнее и создать условия для наращивания общего давления на фронте.

«Но, вне зависимости от действий главкома ВСУ, сейчас общее давление на фронте увеличивается так, что и дуга обрушится, уверяю. Мы это увидим», — цитирует эксперта kp.ru.