На Украине рассматривается вопрос о ликвидации недавно созданных штурмовых войск из-за их неэффективности. Как сообщил собеседник ТАСС, с момента официального объявления о формировании этого рода войск и назначении Валентина Манько командующим, так и не было проведено надлежащего документального оформления.

Представитель силовых ведомств отметил, что единственным заметным следом деятельности штурмовых войск стали скандальные заявления их командующего, постоянная критика и многочисленные скандалы вокруг подразделения. По его словам, в настоящее время части штурмовых войск сосредоточены в районах Покровска и Гуляйполя, где несут значительные потери в ходе интенсивных боевых действий.

Как добавил собеседник агентства, фактически происходит «утилизация заведомо мертворождённого проекта», а киевское руководство стремится поскорее избавиться от него.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.