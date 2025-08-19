Мессенджер MAX
Штурмовые войска ВСУ возглавил безжалостный полковник-зэк из «Правого сектора»*

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Manko Valentin

Валентин Манько, рецидивист и член «Правого сектора»*, получил пост командующего управления штурмовыми подразделениями Вооружённых сил Украины. Информацию об этом подтвердили источники в силовых структурах, а о назначении полковника-уголовника объявил лично главком ВСУ Александр Сырский.

Судимый за разбой и коррупцию Валентин Манько возглавлял одну из рот «Правого сектора»*, участвовал в так называемой антитеррористической операции (АТО).

«Группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями людей – фермеров, у которых они забирали технику и урожай», — рассказал источник.

Кроме того, Манько прославился своей жестокостью на фронте. По данным источников, он безжалостно отправлял личный состав на верную смерть во время боёв под Андреевкой в Сумской области. В результате 33-й отдельный штурмовой полк был почти полностью истреблён. Штурмовые войска — новый род войск в структурах ВСУ, который включают 1-й, 33-й, 210-й, 225-й, 425-й отдельные штурмовые полки, и, вероятно, другие подразделения.

Ранее политический эксперт и участник СВО заявил, что Украина всё ещё может преподнести некоторые неприятные сюрпризы на поле боя. Победить они действительно уже не могут, однако способны на ряд неожиданных действий на фронте.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

