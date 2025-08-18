Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Регион
18 августа, 15:21

Могут удивить, но не победить: Эксперт оценил положение ВСУ в зоне СВО

Эксперт Гагин: ВСУ ещё могут удивить на фронте, у них есть резервы

Украина сохраняет потенциал для неожиданных действий на фронте, несмотря на истощение резервов. Такое мнение высказал военно-политический эксперт и участник СВО Ян Гагин.

«У них есть резервы. У них есть и техника, и призывной ресурс, хоть и истощённый. Но все уже понимают, что Украина не победит. Нам действительно нужна полная денацификация и демилитаризация опасного соседа. Именно об этом говорил Верховный [главнокомандующий Владимир Путин]», — подчеркнул эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Он также отметил, что положение ВСУ на фронте остаётся крайне тяжёлым, особенно после потерь, понесённых во время операции в Курской области.

ТАСС: ВСУ направили все силы на фланги российских войск в Сумской области
Ранее телеграм-канал «Архангел спецназа» сообщил о концентрации украинских сил возле Рыльского района Курской области. Противник интенсивно наносит удары дронами, пытаясь нанести ущерб логистике ВС РФ.

Юрий Лысенко
