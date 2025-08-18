Могут удивить, но не победить: Эксперт оценил положение ВСУ в зоне СВО
Эксперт Гагин: ВСУ ещё могут удивить на фронте, у них есть резервы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Украина сохраняет потенциал для неожиданных действий на фронте, несмотря на истощение резервов. Такое мнение высказал военно-политический эксперт и участник СВО Ян Гагин.
«У них есть резервы. У них есть и техника, и призывной ресурс, хоть и истощённый. Но все уже понимают, что Украина не победит. Нам действительно нужна полная денацификация и демилитаризация опасного соседа. Именно об этом говорил Верховный [главнокомандующий Владимир Путин]», — подчеркнул эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».
Он также отметил, что положение ВСУ на фронте остаётся крайне тяжёлым, особенно после потерь, понесённых во время операции в Курской области.
Ранее телеграм-канал «Архангел спецназа» сообщил о концентрации украинских сил возле Рыльского района Курской области. Противник интенсивно наносит удары дронами, пытаясь нанести ущерб логистике ВС РФ.